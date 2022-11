Richarlison: »Eines der schönsten Tore meiner Karriere«

07.58 Uhr: Die Flaute brachte Richarlison fast zur Verzweiflung. Keine gescheiten Pässe, keine maßgenauen Flanken – also zählte er seine Mitspieler zur Pause an. »Ich habe meinen Kollegen in der Halbzeit gesagt, dass ich Bälle brauche. Und ihnen versprochen: Wenn ich Bälle bekomme, werde ich treffen«, sagte der brasilianische Mittelstürmer. Gesagt, getan – und wie. Nach einem Abstaubertreffer in der 62. Minute erzielte er in der 73. Minute gegen Serbien ein Traumtor.