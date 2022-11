Die Sechs sei für Kimmich die »beste Position, da kann er der Mannschaft am meisten geben«, betonte der Weltmeisterkapitän von 2014. Lahm würde die Defensivprobleme mit drei anderen Personalien angehen. Seine Idee: Christian Günter links und Matthias Ginter rechts, »dazu ein kompaktes Mittelfeld« mit İlkay Gündoğan, Kimmich und Leon Goretzka.

ZDF-Kommentatorin Neumann erwartet »wirkliche Veränderung« im Fußball

06.36 Uhr: Claudia Neumann hat gravierende Umwälzungen in den Strukturen des Weltfußballs gefordert. »Es muss irgendwann über die One-Love-Binde und die Worte hinausgehen. Es braucht wirkliche Veränderung und Menschen mit Haltung und Idealen, die dem Fußball wieder Glaubwürdigkeit verleihen«, sagte Neumann in einer Diskussionsrunde der Plattform »Fußball kann mehr«. Neumann hatte am Montag die Partie USA gegen Wales mit einer Regenbogen-Armbinde am Arm und einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in Regenbogenfarben abgebildet war, kommentiert.