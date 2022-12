In Amsterdam kam es nach Polizeiangaben zu zehn Festnahmen, weitere wurden nicht ausgeschlossen. Es sei zu Krawallen mit Sachbeschädigungen, schweren Böllern und Gewalt gekommen. Auch in Den Haag kam es demnach ebenfalls zu zehn Festnahmen. Auch dort seien Feuerwerkskörper geworfen worden und Bereitschaftspolizisten ausgerückt.

Auch in Belgien kam es zu Auseinandersetzungen. Einige Feiernde hätten am Dienstagabend in der Hauptstadt Brüssel Steine geworfen und einen Container angezündet, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Die Polizei setzte demnach unter anderem Tränengas ein und nahm mehrere Menschen fest. Details waren zunächst nicht bekannt. Marokko hatte im Elfmeterschießen 3:0 gegen den großen Favoriten Spanien gewonnen. Bereit nach Marokkos Sieg gegen Belgien war es in Brüssel und in mehreren Städten in den Niederlanden zu Ausschreitungen gekommen.