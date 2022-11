Nach seinen Eindrücken beim Arab-Cup im vergangenen Jahr rechnet Klinsmann in Katar mit einer fantastischen Stimmung. »Die Stadien werden beben, es wird eine Riesenstimmung herrschen. Und es wird in Doha auch Fan-Festivals geben – aber eben auf andere Art. Dass die Fans in Deutschland mit einer ungewohnten Stimmung in das Turnier gehen, ist klar, wir sind es gewohnt, diese Fußballfeste im Sommer zu feiern. Wir sollten einfach dem Ganzen eine Chance geben und hoffen, dass uns die Mannschaft mit tollem Fußball mitreißt«, ergänzte der frühere Stürmerstar.

Die Vorfreude von Klinsmann teilen bei Weitem nicht alle Deutschen. 70 Prozent gaben bei einer Umfrage an, die WM-Spieler der Nationalelf nicht live sehen zu wollen. Als Gründe nannten viele die Menschenrechtslage im Emirat.