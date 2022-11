»Bernd Neuendorf hat immer betont, dass es trotz der gegensätzlichen Positionen wichtig ist, mit der Fifa im Dialog zu bleiben«, ließ der DFB wissen. Da Neuendorf während der Partie »in unmittelbarer Nähe zum FIFA-Präsidenten saß, gab es selbstverständlich ein Gespräch. Über die Inhalte äußern wir uns nicht«.

Hinsichtlich weiterer Maßnahmen befinden sich der DFB und seine verbündeten Verbände weiter in Beratungen. Dabei geht es laut DFB unter anderem um den »Umgang der Sicherheitsbehörden mit Fans, die Regenbogensymbolik tragen – hier kam es bekanntlich zu verschiedenen Zwischenfällen«. Am Rande des Japan-Spiels seien der deutschen Fanbotschaft »erfreulicherweise keine weiteren Repressalien gemeldet worden«.

9,23 Millionen Menschen sehen Deutschlands Niederlage in der ARD

9.28 Uhr: Die 1:2-Pleite Deutschlands gegen Japan haben in der ARD-Live-Übertragung 9,23 Millionen Menschen gesehen. Der Marktanteil betrug zwar 59,7 Prozent, dennoch schauen bisher bei den Öffentlichen-Rechtlichen deutlich weniger Menschen zu als vor vier Jahren während der WM in Russland. Damals hatten 25,97 Millionen Zuschauer (MA: 81,6 Prozent) im ZDF das 0:1 gegen Mexiko zum Auftakt gesehen. Das Spiel fand damals allerdings an einem Sonntag um 17 Uhr statt und damit zu einer besseren Sendezeit als die Partie gestern um 14 Uhr. Zudem ist unklar, wie viele Menschen sich die Partien der WM beim Streamingdienst MagentaTV anschauen, der alle 64-WM-Spiele überträgt.

Dennoch setzt sich bei der WM in Katar der Trend fort, dass die Reichweiten im linearen Fernsehen deutlich hinter den Ergebnissen der letzten Turniere zurückbleiben. Das Abendspiel zwischen Belgien und Kanada (1:0) sahen 4,33 Millionen in der ARD. Am späten Nachmittag schalteten beim Match zwischen Spanien und Costa Rica 3,89 Millionen das Erste ein. Die Nullnummer zwischen Kroatien und Marokko verzeichnete nur 1,32 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen.

In zahlreichen in Deutschland durchgeführten Umfragen vor dem Turnier gaben viele Menschen an, sich die WM in Katar nicht anschauen zu wollen.

Fan von Mexiko versuchte angeblich, Alkohol im Fernglas ins Stadion zu schmuggeln

8.28 Uhr: Alkohol ist während der WM nur in der VIP-Loge erlaubt. Ein mexikanischer Fan hat Berichten zufolge einen kuriosen Versuch unternommen, dennoch während eines Spiels in den Genuss eines geistigen Getränks zu kommen. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie das Fernglas eines Fans von Ordnungskräften untersucht und nicht von diesen abgesegnet wird. Das Fernglas soll demnach so präpariert worden sein, dass der Mann damit Alkohol ins Stadion schmuggeln konnte.