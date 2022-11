Die USA spielen in der WM-Gruppe B mit Wales, Iran und England. Potenzial für das Achtelfinale hat der US-Kader dabei allemal – mit einer jungen Truppe will Coach Berhalter, einst für Energie Cottbus und 1860 München aktiv, für Aufsehen sorgen. Helfen sollen dabei viele hoffnungsvolle Profis, die man auch aus der Bundesliga kennt: Giovanni Reyna (BVB) und Christian Pulisic (früher BVB, heute FC Chelsea), Weston McKennie (einst Schalke, nun Juventus) oder Ricardo Pepi (FC Augsburg, derzeit verliehen an den FC Groningen).