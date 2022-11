Die iranischen Spieler haben vor ihrem letzten Gruppenspiel gegen die USA die eigene Nationalhymne mitgesungen – ein Großteil der Mannschaft durchaus inbrünstig, manche bewegten erneut nur zurückhaltend ihre Lippen wie bereits vor dem 2:0-Sieg gegen Wales. Vor dem Auftakt gegen England (2:6) hatte die Mannschaft noch ein Zeichen der Solidarität an die Regime-Kritiker in der Heimat gesendet und während der eigenen Hymne geschwiegen.

Englands Profis bekommen trainingsfrei

7.24 Uhr: Die englische Nationalmannschaft hat nach dem Gruppensieg bei der WM in Katar eine Belohnung von Cheftrainer Gareth Southgate erhalten. Der 52 Jahre alte Ex-Profi gab dem Team um Kapitän Harry Kane und Co. an diesem Mittwoch trainingsfrei, bevor ab Donnerstag die Vorbereitung auf das Achtelfinale gegen Senegal beginnt.