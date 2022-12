Nach Attacken gegen Schiedsrichter Siebert: Kinhöfer kritisiert Fifa

08.42 Uhr: Der frühere Fifa-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat den Fußball-Weltverband für den mangelhaften Schutz des deutschen WM-Referees Daniel Siebert heftig kritisiert. »Ich kriege da echt einen Hals: Im Innenraum rennen haufenweise Fifa-Häuptlinge mit Mappen unterm Arm und Knopf im Ohr rum. Aber Sicherheitspersonal, das die Schiedsrichter sicher in die Katakomben geleitet, habe ich vermisst«, schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne in der Bild am Sonntag: »In jedem Kreisliga-Spiel ist das besser organisiert.«