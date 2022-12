Neymar und Brasilien scheitern im WM-Viertelfinale Ausgetanzt

Kein Moment für die Ewigkeit: Zehn Minuten lang durfte Neymar Júnior sich wie der Spieler fühlen, der er immer sein wollte: Mehr als ein Talent, ein genialer Künstler, der Brasilien zum Erfolg führt und Fußballgeschichte schreibt. Für sein Führungstor in der Verlängerung gegen Kroatien hatte Neymar sich den Ball tief im Mittelfeld geholt, zwei Doppelpässe später dann auch noch Torhüter Dominik Livaković umkurvt und den Ball unter die Latte ins Tor gesetzt (106. Minute). Sein 77. Länderspieltor, genau so viele hatte der große Pelé in seiner Karriere geschossen, hätte ein Treffer sein können, von dem Fans in Rio de Janeiro oder São Paulo noch in Jahrzehnten schwärmen. Wenn, ja, wenn Brasilien nicht erst den Ausgleich kassiert (116.) und dann im Elfmeterschießen das eigene Aus besiegelt hätte. Neymar, der fünfte Schütze, durfte nicht einmal mehr antreten.