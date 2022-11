Niclas Füllkrug hat der deutschen Nationalmannschaft mit einem späten Treffer einen Punkt gegen Spanien gerettet. Der eingewechselte Angreifer traf in der 83. Minute zum 1:1. Zuvor brachte Álvaro Morata die Spanier in einem hochklassigen Spiel in Führung (62.). Vor dem dritten Gruppenspiel steht Deutschland mit einem Punkt auf Rang vier der Gruppe E, hat aber dennoch die Möglichkeit, ins Achtelfinale einzuziehen. Dazu braucht es am Donnerstag (20 Uhr) einen Sieg gegen Costa Rica, während Japan nicht gegen Spanien gewinnen darf.