Der Systemsprenger: Van Gaals Standing in den Niederlanden liegt bei 9 von 10 auf der Johan-Cruyff-Skala. Nur so lässt es sich erklären, dass man ihn nach der Umstellung vom religiös verehrten 4-3-3-System auf ein 5-3-2 nicht des Landes verwiesen hat. Denn so sehr man in den Niederlanden auch das schöne Spiel liebt, ab und an würde man auch gerne was gewinnen. Da sich die Umstellung in Stabilität und positiven Ergebnissen niederschlug, wird auch bei dieser WM im »falschen System« agiert.