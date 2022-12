Die Schweizer fanden in der Offensive lange gar nicht statt. Erst nach rund einer halben Stunde kamen die Eidgenossen mal durch, ein Freistoß von Xherdan Shaqiri ging aber rechts am Tor vorbei (32.). Stattdessen erhöhten die Portugiesen auf 2:0. Nach einer Ecke von Bruno Fernandes stieg Pepe am höchsten und köpfte den Ball wuchtig ins Tor (33.). Der 39 Jahre alte Pepe ist nun der älteste Spieler, der jemals bei einem K.o.-Rundenspiel einer WM getroffen hat.

Ramos spielt wie entfesselt

Auch den Beginn der zweiten Hälfte erlebte Cristiano Ronaldo vom Spielfeldrand aus und sein Ersatz machte weiter wie zu Beginn. Nach einer Flanke von Diogo Dalot stand Ramos im Strafraum bereit und schoss seinen zweiten Treffer (51.). Kurz darauf gelang Raphaël Guerreiro die Vorentscheidung. Nach Vorarbeit von Ramos blieb der Dortmund-Profi cool und schoss ins rechte Eck (55.).