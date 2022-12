Zeit für GR26: Die Überraschung der Partie war Gonçalo Ramos bereits, als seine Trikotnummer 26 auf dem Aufstellungsbogen in der Anfangsformation auftauchte. Nie zuvor hatte der 21-jährige Benfica-Angreifer für sein Land starten dürfen. Nun, im ersten K.o.-Spiel Portugals bei der WM in Katar, bekam Ramos seine Chance – und benötigte keine 17 Minuten, um seinen Platz in der Startelf zu rechtfertigen. João Félix steckte den Ball durch, Ramos drehte sich im Strafraum. Platz zum Abschließen hatte er eigentlich keinen, Fabian Schär versperrte den Weg in die lange Ecke, Yann Sommer passte am kurzen Pfosten auf. Doch der Schweizer Keeper konnte aufpassen, wie er wollte: Ramos donnerte den Ball mit links so selbstbewusst oben in den Winkel, dass Sommer kaum die Arme hochreißen und der Kugel nur ungläubig nachschauen konnte. Es sollte nur das erste von drei Ramos-Toren sein.