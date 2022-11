Für das erste Highlight des Spiels sorgte Superstar Cristiano Ronaldo, als er einen hohen Ball im Strafraum per Schulter auf William Carvalho ablegte, dessen Volleyschuss aber übers Tor ging (3.). Von Uruguay kam wenig, die Offensive – dieses Mal ohne Luis Suárez in der Startelf – kam nicht ins Laufen. Stattdessen spielte nur Portugal, kam aber auch nicht zu klaren Chancen. In der 18. Minute probierte es Ronaldo per direktem Freistoß, scheiterte aber an der Mauer. Es war zu diesem Zeitpunkt der 53. direkte Freistoß von Ronaldo bei einer Weltmeisterschafts- oder Europameisterschaftsendrunde. Getroffen hat der derzeit vereinslose Superstar nur ein einziges Mal.