Kein Heldenepos: Er hatte es doch so gut gemacht. In der Nachspielzeit gegen Marokko lief Portugal einem Rückstand hinterher – und Cristiano Ronaldo aufs Tor von Yassine Bounou zu. Das Timing des Laufs, die Ballmitnahme, der Abschluss: Viel konnte man dem eingewechselten Superstar nicht vorwerfen. Doch Ronaldos letzter Schuss bei einer Fußball-Weltmeisterschaft geriet zur Platzpatrone, der Winkel war zu spitz, Bounou in zu guter Form. Portugal blieb torlos, und als Schiedsrichter Facundo Tello das Spiel acht Minuten über der Zeit beendete, schossen Ronaldo Tränen in die Augen. Einem, der für sich beansprucht, als der Beste seines Sports in die Geschichte einzugehen, wird der WM-Titel auf ewig verwehrt bleiben.