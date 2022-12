Die Finalteilnehmer bei der Fußball-WM in Katar stehen fest. Nach Argentinien gegen Kroatien setzt sich auch Frankreich gegen Marokko im Halbfinale durch. Die internationalen Medien schreiben dazu:

Marokko:

»Le Matin«: »Nach einem unglaublichen Feldzug, bei dem sie sich bis ins höchste Quartett der Weltmeisterschaft vorkämpfte, ist die marokkanische Nationalmannschaft schließlich am Mittwoch im Stadion Al Bayt am Fuß zum Finale gescheitert, indem sie Frankreich unterlag. Die Erfahrung des amtierenden Weltmeisters und seines Trainers haben sich am Ende durchgesetzt. Auf den Spuren einer anderen Mannschaft aus der Gruppe F (Kroatien) konnte die marokkanische Nationalmannschaft nicht mit Frankreich mithalten.«