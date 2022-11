WM 2022 Niederlande zittern sich zum Remis gegen Ecuador – Katar schon ausgeschieden

Die Niederlande erwischten den besseren Start. Gleich mit dem ersten Angriff ging die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal in Führung: An der Strafraumgrenze legte Davy Klaassen für Gakpo ab, der versenkte einen scharfen, halbhohen Schuss in der kurzen Ecke (6.). Mit der Führung im Rücken ließ es Oranje dann ruhiger angehen – zu ruhig: Bis zur Pause sammelte Ecuador sechs Abschlüsse, die Niederländer gaben nach dem 1:0 in den ersten 45 Minuten keinen weiteren Schuss ab.