Lewandowski trat selbst an und zielte auf die untere rechte Ecke – Ochoa sprang aber rechtzeitig ab und bewahrte Mexiko vor einem Rückstand (58.). Für Lewandowski war es der erste vergebene Strafstoß im Nationaltrikot seit zwölf Jahren.

Ochoa besitzt in Mexiko Kultstatus seit seinen Glanzleistungen bei der WM 2014 in Südafrika, als Mexiko auch wegen seinen herausragenden Paraden im Gruppenspiel gegen Brasilien das Achtelfinale erreichte. Sowohl gegen Brasilien als auch im Achtelfinale wurde Ochoa damals zum »Man of the Match« gewählt.