Fotos des saudi-arabischen Senders Al-Ekhbariya zeigten, wie auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Erfolg vor dem Fernseher feierte. »Ganz Saudi-Arabien feiert den Sieg der Grünen über Argentinien« titelte der Sender und interviewte begeisterte Fans.

Auch in anderen arabischen Ländern löste der saudische Erfolg Freude aus. Der Kommentator des in Katar ansässigen Sportsenders Bein Sports fieberte in den letzten Momenten der rund 14-minütigen Nachspielzeit aufgeregt dem Ende entgegen. »Wo bleibt der Schlusspfiff?«, flehte er den slowenischen Schiedsrichter Slavko Vinčićan an.