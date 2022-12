Eine Wiederholung des womöglich bestens Endspiels in der WM-Geschichte wird es also natürlich nicht geben. Schon aus logistischen Gründen wäre eine Neuansetzung schwierig. Paris Saint-Germain, der Klub der Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé, bestreitet am kommenden Mittwoch sein nächstes Ligaspiel. Und zumindest Mbappé befindet sich schon wieder im Training.