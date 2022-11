WM 2022 Schweizer Embolo trifft zum Sieg gegen sein Geburtsland Kamerun

Embolo trifft und jubelt nicht

Kamerun ließ die bislang enge Zuordnung bei der ersten Schweizer Ballstafette vermissen, an deren Ende Xherdan Shaqiri den freien Embolo fand. Der in Kameruns Hauptstadt Yaoundé geborene Angreifer vollendete aus wenigen Metern (48.). Und verzichtete auf einen Torjubel.

Die Führung war ein weiterer Beleg für die Effizienz der Schweizer, die danach erstarkten und auf die Entscheidung pochten. Verhindert wurde diese durch André Onana, der Torwart parierte einen zentralen Schuss von Ruben Vargas (66.).

Choupo-Moting bei seiner dritten WM weiter ohne Tor

Bei Kamerun ruhten die Hoffnungen auch auf Eric Maxim Choupo-Moting, der in der Bundesliga für den FC Bayern zeigte, dass er in Topform ist. In der 57. Minute scheiterte aus spitzem Winkel, nach 74 Minuten wurde er ausgewechselt. Katar ist seine dritte WM. 2010 und 2014 blieb er bei fünf Einsätzen torlos.