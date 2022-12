Im Achtelfinale trifft Brasilien damit am Montag (20 Uhr) auf Südkorea, das sich überraschend in Gruppe H durchsetzen konnte. Die Schweiz, die zum dritten Mal in Folge nach 2014 und 2018 in ein WM-Achtelfinale einziehen konnte, bekommt es am Dienstag (20 Uhr) mit Portugal zu tun.