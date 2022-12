Spanien hätte gestern ins Viertelfinale einziehen sollen, nicht Marokko, das ist meine Meinung. Bitte treten Sie nicht gegen Ihren Heim-PC und hören Sie mir kurz zu.

Die Ablehnung gegen Spanien, die ich in diesem Land wahrnehme, ist zum einen – hier kommt eine These – generelle Ablehnung gegen Schönheit, zum anderen vielleicht dem Umstand geschuldet, dass man den Spaniern absurderweise noch immer die Bösartigkeit unterstellt, sie hätten absichtlich gegen Japan verloren, Deutschland sei also Opfer spanischer Taktiererei gewesen. Das war der längste Satz in der Geschichte dieser Mini-Kolumne. Aber Sie wissen hoffentlich, was ich meine.