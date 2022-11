Die Spanier präsentierten sich von Anfang an sehr spielfreudig. Ohne einen klassischen Mittelstürmer wechselten sich Marco Asensio, Torres und Olmo immer wieder ab, Costa Rica hatte bei den zahlreichen Rochaden meist das Nachsehen. Der Leipziger Olmo hatte nach fünf Minuten auch die erste Chance des Spiels, setzte einen Volleyschuss aber links am Tor vorbei. Auch Asensio zielte etwas zu ungenau (8.), ehe Olmo dann die Führung erzielte. Gavi hob den Ball in den Strafraum, Olmo nahm den Ball an, drehte sich um die eigene Achse und lupfte dann über Keeper Keylor Navas (11.).