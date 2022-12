Das Ergebnis: Im Elfmeterschießen siegte Marokko gegen Spanien, nachdem es in 120 Minuten keine Tore gegeben hatte. Spanien hatte 77 Prozent Ballbesitz , die Chancen waren aber gleichmäßig verteilt. Die Marokkaner stehen zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einem WM-Viertelfinale. Dort geht es am Samstag (16 Uhr) gegen Portugal oder die Schweiz. Hier geht's zum Spielbericht.