In der spanischen Sportpresse hat es eine kuriose Verwechslung gegeben. Die Journalistin Cristina Cubero sprach in der TV-Sendung »El Chringuito« über das Vorrundenaus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar und bezeichnete dabei Toni Kroos als einen der schlechtesten Spieler des Turniers.