Fernsehkommentator Wolff Fuss ist erst mit Verspätung vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM im Al-Bait-Stadion in Chaur eingetroffen. »Der Busfahrer kannte den Weg nicht«, sagte Fuss zu Beginn der Übertragung des Duells zwischen Gastgeber Katar und Ecuador amüsiert. Fuss habe sich mit einem Teil der Magenta-TV-Crew in einem Bus bereits lange vor Anpfiff vor den Toren der Arena befunden. Dann sei der Fahrer »fünf Kilometer in die falsche Richtung gestochen«, sagte der Journalist.