Die immer gleiche Show

Ab der zweiten Woche ringe ich in Gedanken um die Rekonstruktion der ersten Woche und meines ersten Spiels. Erst der WM-Kalender bringt die Erinnerung zurück: England – Iran, natürlich, 6:2. Vielleicht wird das Vergessen dadurch befördert, dass viele Partien nicht mehr unterscheidbar sind. Das liegt an der Fifa und an Katar. Der Weltverband hat ein Skript für alle Matches geschrieben. Was auf dem Rasen geschieht, wird eingebettet in die immer gleiche Show: Volunteers fahren einen überdimensionierten World Cup in den Mittelkreis, es wird dunkel, es gibt ein Feuerwerk, vor dem Spiel dröhnen die WM-Hits aus den Boxen, in der Halbzeitpause kommt erst das Sternenlied von Coldplay, dann treten DJs vor den Fanblöcken auf. Jedes Spiel kommt von der Stange, was beim Publikum wohliges Erstaunen auslöst, das sich in Ahs und Ohs artikuliert.