US-Sportjournalist Grant Wahl ist bei der Fußball-WM in Katar eines natürlichen Todes gestorben. Das teilte seine Frau Céline Gounder nach einer Obduktion in New York mit. Demnach starb Grant an einer Ruptur eines Aortenaneurysmas – einer Erweiterung der Hauptschlagader – mit einem Bluterguss im Herzbeutel.