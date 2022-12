WM-Viertelfinale US-Sportjournalist bricht auf Tribüne zusammen und stirbt

Der renommierte US-Sportjournalist Grant Wahl ist während des Viertelfinales zwischen Argentinien und den Niederlanden bei der Fußball-WM in Katar verstorben. Reporter, die in der Nähe des 48-Jährigen saßen, berichteten, Wahl sei am Freitagabend während der Verlängerung der Partie zwischen den Niederlanden und Argentinien im Lusail-Stadion von Doha auf der Medientribüne zusammengebrochen und habe nicht wiederbelebt werden können.