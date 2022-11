Doch der Dauerdruck der USA sollte sich noch in der ersten Hälfte auszahlen. Weston McKennie spielte einen hohen Ball in den Strafraum auf Sergiño Dest, der mit dem Kopf auf Christian Pulisic ablegte. Der frühere Dortmunder drückte den Ball über die Linie (38.). Ein schmerzhafter Treffer, denn Pulisic wurde dabei am Bauch verletzt, wie der US-Verband mitteilte. Pulisic konnte zunächst weiterspielen, wurde in der Halbzeitpause aber ausgewechselt.