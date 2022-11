Neymar hatte sich die Verletzung in der zweiten Hälfte während eines Zweikampfes mit Nikola Milenković zugezogen. Der Brasilianer humpelte nach der Attacke, spielte aber weiter, bis er in der 79. Minute ausgewechselt wurde. Unter Tränen behandelten ihn die Ärzte in den letzten Minuten des Spiels im Lusail-Stadion auf der Bank.

»Es gab einen direkten Kontakt mit dem Knie des serbischen Spielers«, sagte Teamarzt Rodrigo Lasmar: »Wir haben direkt die Behandlung gestartet, auf der Bank schon mit Physiotherapie angefangen.« Nationaltrainer Tite zeigte sich dennoch »zuversichtlich, dass Neymar die WM weiterspielen kann«. Er werde diese WM fortsetzen.