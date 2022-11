WM 2022 Wales-Fans sollen Regenbogenhüte abgenommen worden sein

Walisische Fans haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nach britischen Medienberichten Ärger beim Einlass ins Stadion bekommen, weil sie Hüte in Regenbogenfarben getragen haben. Diese wurden demnach weiblichen Anhängern vor dem 1:1 ihres Teams gegen die USA am Montagabend im Ahmad-bin-Ali-Stadion von Al-Rajjan abgenommen. So berichtete unter anderem der »Guardian« und die Zeitung »Independent «.