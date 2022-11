Iranischer Keeper ausgewechselt Warum sollte man nach einer Gehirnerschütterung nicht weiterspielen?

Bei Irans Keeper bestand im Spiel gegen England der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Trotzdem bekam er zunächst das Okay, weiterzuspielen. Was macht diese Verletzung gefährlich und was sagt die Fifa? Der Überblick.