Der Vorwurf der Doppelmoral

Menschenrechtsaktivisten lobten Özil ausdrücklich für dessen Worte. In diesem Zusammenhang ist die Zuschauergeste in Katar so zu lesen, dass Özil zu dieser Zeit der Mund verboten worden sei.

Denkbar ist auch, dass die Özil-Bilder in Katar nur ein Symptom für ein im arabischen Raum vorherrschendes Gefühl sind: Dass Katar als Ausrichter auch deshalb so hart kritisiert wird, weil es ein muslimisches Land ist, und dass es eine ausgeprägte Doppelmoral im Umgang mit dem Emirat gibt. Diese These vertrat kurz vor WM-Beginn auch Katars Staatsoberhaupt, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, der von einer »beispiellosen Kampagne« sprach.