WM-Bilanz Der Tanz um den Goldenen Cup

Ein Kommentar von Peter Ahrens

Die WM in Katar ist beendet. Die Kritik am Ausrichter geriet während des Turniers in Vergessenheit, auch weil sie so doppelbödig war. Wer glaubt, dass künftig im Weltfußball alles besser wird, kennt die Fifa schlecht.