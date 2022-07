»Dortmund statt Doha« wäre mutig gewesen, keine Frage. Es wäre aber das ethisch Richtige gewesen. Frühzeitig bedacht, wäre eine solche Initiative in Anbetracht der hervorragenden Infrastruktur Deutschlands (Stadien, Mobilitätsnetze) und der ohnehin anstehenden EM 2024 in Deutschland nicht unrealistisch gewesen. Und auch wesentlich: Eine derartige – nochmals – mutige Intervention hätte massiv zur Reputation Deutschlands, des DFB und des professionellen Fußballs weltweit beigetragen. Die vielen Konjunktive – hätte, hätte, Fahrradkette – in diesem Abschnitt deuten an: Ein geopolitisches Signal ist nicht genutzt worden.