Im Foyer des SPIEGEL-Gebäudes in Hamburg ist in geschwungenen Buchstaben ein Satz von Rudolf Augstein an der Wand befestigt worden: »Sagen, was ist.« Diese drei Wörter des ehemaligen Herausgebers stehen für das Selbstverständnis des Hauses, sie sollen auch Orientierung geben in Phasen des Zweifels.