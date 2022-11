Durch das 1:1 gegen Spanien hat die deutsche Nationalmannschaft das Weiterkommen ins Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar in der eigenen Hand. Im letzten Gruppenspiel am Donnerstag (20.00 Uhr, Liveticker SPIEGEL.de, TV: ARD, MagentaTV) gegen Costa Rica darf sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick aber kein Remis oder eine Niederlage leisten, sonst ist das Vorrunden-Aus perfekt. Für einen Sieg gibt es verschiedene Konstellationen, je nach Ausgang des Parallelspiels zwischen Spanien und Japan.