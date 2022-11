Katars Niederlage zum WM-Auftakt gegen Ecuador Fußball zum Flüchten

Illustre Gästeliste: Neben US-Superstar Freeman ließ sich zum Event im Al-Bait-Stadion in Chaur weitere globale Prominenz blicken. Der Grund für die jeweilige Berühmtheit variierte: Jung Kook ist Südkoreas berühmtester Popsänger, Gianni Infantino der Herrscher über den Weltverband Fifa, Mohammed bin Salman saudischer Kronprinz, der sehr wahrscheinlich den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben haben soll. Die Grenzen zwischen Unterhaltungsindustrie und Despoten, sie schienen selten so ineinanderzufließen wie an diesem Nachmittag in Katar.