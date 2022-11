Zunächst war die WM in den Sommermonaten Juni oder Juli geplant. Als, oh Wunder, die klimatischen Verhältnis in Katar stärker in den Fokus rückten, verlegte die Fifa das Turnier im Jahr 2014 in den Herbst, entgegen dem über Jahrzehnte gewachsenen Fußballkalender.

Als der Spielplan längst veröffentlicht war, drängte das Emirat auf ein exklusives Eröffnungsspiel für die katarische Nationalmannschaft. Die Fifa gab klein bei, wieder mit Infantino als Verteidiger an der Spitze. Jener Infantino, der seit knapp einem Jahr die Hälfte seiner Arbeitszeit in einem Haus in Doha verbringt, gemeinsam mit seiner Familie. Im nächsten Jahr wird Infantino sehr wahrscheinlich ohne Gegenkandidat wiedergewählt.