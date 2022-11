Polens trotz Niederlage gegen Argentinien im Achtelfinale Die Hand Szczęsnys

Mehr als Maradona: Immerhin in einer Kategorie hat Lionel Messi die argentinische Legende Diego Maradona nun überflügelt. Er ist nun alleiniger Rekordspieler, was WM-Einsätze angeht. Der 35-Jährige spielte bislang 22 Weltmeisterschaftsspiele, eines mehr als Maradona. Aber in der wichtigsten Kategorie führt Maradona natürlich noch: Er hat 1986 einen WM-Pokal gewonnen.

Das Achtelfinale: Argentinien trifft nun am Samstag (20 Uhr) auf Australien, Polen trifft am Sonntag auf Titelverteidiger Frankreich. Das Messi-Team dürfte in der K.-o.-Runde als Favorit in die Partie gehen, Polen... eher nicht.