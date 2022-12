Einige Minuten nach Ende der Partie wurde Réthy ins TV-Studio des ZDF zugeschaltet und mit warmen Worten gefeiert. Sein langjähriger Kollege Nils Kaben blickte in einem kurzen Beitrag auf Réthys Berufsleben zurück. TV-Experte und Bundesligaprofi Christoph Kramer sagte: »Ich liebe schon ein bisschen Béla Réthy«. Ex-Profi Per Mertesacker stimmte spontan den Gesang »Es gibt nur ein Béla Réthy« an.