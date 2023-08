WM-Viertelfinale Warum USA-Fans plötzlich eine andere Nation feierten

12 Uhr mittags in Sydney, 4 Uhr morgens in Amsterdam: Zu ungewöhnlicher Uhrzeit springt Oranje in das WM-Viertelfinale. Eigentlich war das Spiel für die USA gedacht – doch die enttäuscht bei diesem Turnier.

Aus Sydney berichtet Jan Göbel