Kurz vor der Pause fiel das erste Tor dann doch, weil Schiedsrichterin Vincentia Amedome aus Togo nach Ansicht der TV-Bilder auf Foulspiel an Coumba Sow entschied und auf den Elfmeterpunkt zeigte. Neu bei dieser WM: Amedome verkündete ihre Entscheidung über die Stadion-Lautsprecher. Was Transparenz bringen soll, ist letztlich jedoch keine Erklärung für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Bachmann war es egal, sie verzögerte ihren Anlauf, schickte Torhüterin Olivia McDaniel in die falsche Ecke und verwandelte sicher.