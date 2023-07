In der 77. Minute wechselte Vilda Weltfußballerin Alexia Putellas ein, die Offensivspielerin des FC Barcelona kam für die starke Salma Paralluelo ins Spiel. Putellas hatte wegen eines Kreuzbandrisses lange gefehlt und war erst kurz vor der WM auf den Platz zurückgekehrt. Die Zahlen blieben eindeutig: 43:1-Torschüsse, 80 Prozent Ballbesitz, 21:1-Ecken.

In der Gruppe C geht es für Spanien am kommenden Mittwoch gegen Sambia weiter (9:30 Uhr MEZ). Die Afrikanerinnen, in der Vorbereitung 3:2-Siegerinnen gegen Deutschland, starten am Samstag gegen Japan in das Turnier.