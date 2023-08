Entscheiderin des Spiels: Doch am Ende sollte nicht Putellas die Heldin dieses spannenden Viertelfinales werden, in dem in der Verlängerung plötzlich sogar die Niederländerinnen zu Großchancen kamen. Es war die erst 19-jährige Salma Paralluelo, die in der 71. Minute und damit lange vor Putellas eingewechselt wurde. In ihrem elften Länderspiel holte sie den Elfmeter heraus und in der Verlängerung machte sie nach einem tollen Dribbling und platzierten Schuss den Sieg für Spanien perfekt. Diese Weltmeisterschaft hat viele Talente gesehen, aber Paralluelo vom FC Barcelona ist nun diejenige, die ihr Team ins Halbfinale geführt hat. Als sie traf, wurde sie von ihrer gesamten Mannschaft umzingelt. Die spanische Zweckgemeinschaft war sich in diesem Moment so nahe wie selten. Das Endspiel von Sydney ist nicht mehr weit weg.