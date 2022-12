Die spanische Fußball-Nationalmannschaft musste in den heimischen Medien nach dem Achtelfinal-K.o. gegen Marokko bei der WM in Katar im Elfmeterschießen harte Kritik einstecken. »Die WM ist eine Nummer zu groß für uns«, urteilte »Marca«. »Das Spiel der 1000 Pässe knallt gegen eine Mauer«, schrieb AS: »Als wir gegen Costa Rica 7:0 gewannen, glaubten wir, wir seien die Könige, doch wir waren nur Bettler.« Die spanischen Pressestimmen im Überblick: