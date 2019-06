Als Wendie Renard mit acht Jahren schwor, "eines Tages werde ich das Trikot der französischen Nationalmannschaft tragen", lachte ihre Mutter. Es klang absurd, schließlich waren sie eine arme Familie in einer abgelegenen Stadt auf der Karibikinsel Martinique. Außerdem gab es damals kaum Fußball spielende Frauen.

Zwanzig Jahre später wird die 1,87 Meter große Renard - größte Spielerin der WM, Spitzname "Kontrollturm", bisher drei Tore bei diesem Turnier - die französische Abwehr im Viertelfinalspiel gegen den Titelverteidiger USA anführen. Für das Spiel wird die höchste Einschaltquote des Jahres erwartet. Nicht für die WM, sondern für alle Sendungen. Tickets für die Partie werden auf dem Schwarzmarkt zu vierstelligen Preisen gehandelt.

Das französische Team setzt sich zusammen aus Spielerinnen aus dem ganzen Land, sie kommen aus kleinen Dörfern wie Stürmerin Valérie Gauvin oder aus den Hochhäusern der armen Pariser Vororte. Aber alle haben eine ähnliche Geschichte wie Renard. Diese Generation von Spielerinnen ist nicht das Produkt eines Systems. Im Gegenteil, sie mussten gegen bestehende Strukturen ankämpfen.

Stephane Mahe/ REUTERS Wendie Renard, 1,87 Meter groß, Spitzname "Kontrollturm"

Bisher zählte Frankreich nie zu den ganz großen Titelanwärtern. Man hinkte immer hinter den skandinavischen Ländern und Deutschland hinterher. Jahrzehntelang gab es nur ein paar Brutstätten für "foot féminin". Klubs, in denen sich ein paar Einheimische der Tradition widersetzten, indem sie Frauen zum Fußballspielen ermutigten. Einer davon war der ASJ Soyaux aus einer kleinen Stadt in der Ödnis des Mittelwestens Frankreichs, wo die aktuelle Nationaltrainerin Corinne Diacre ihre gesamte Karriere als Spielerin verbracht hat. Ein anderer ist Juvisy, südöstlich von Paris, woher die Stürmerin Gaëtane Thiney stammt.

So gut wie alle Mädchen, die nicht aus diesen Orten kamen und um das Jahr 2000 herum anfingen, Fußball zu spielen, mussten in den Teams der Jungs mitmachen. Mittelfeldspielerin Élise Bussaglia erzählte der Zeitung "Figaro", wie bei ihr alles begann: "Ich war fünf. Mein Bruder hatte ein Spiel auf einem Kleinfeld bei uns auf dem Land in den Ardennen, und sie waren zu wenige. Ich machte mit und habe nie wieder aufgehört. Ich habe andauernd gespielt und nie ein anderes Mädchen gesehen."

Frankreichs Kapitänin Amandine Henry, aufgewachsen im Norden, dicht an der belgischen Grenze, hatte mit solchen Umständen kein Problem. Sie war als Kind groß, athletisch, hatte ein besseres Kopfballspiel und eine bessere Technik als die Jungs, mit denen sie zusammenspielte. Erst mit 15, als sie nicht mehr bei den Männern spielen durfte, wechselte sie in den Frauenbereich - direkt in die erste Liga.

Alex Grimm/Bongarts/Getty Images Frankreichs Kapitänin Amandine Henry

Weil es keine weiblichen Vorbilder gab, suchten die heutigen Nationalspielerinnen sich ihre Idole bei den Männern. Bei den meisten war es der damalige Spielmacher des Nationalteams, Zinedine Zidane. "Ich habe damals nicht gedacht: 'Er ist ein Junge, ich bin ein Mädchen'", sagt Mittelfeldspielerin Viviane Asseyi, "Fußball ist Fußball".

Mehrere der "Bleues" kommen aus den Banlieues, den Vororten der Großstädte, die auch den Großteil der Weltmeistermannschaft der Männer im Vorjahr hervorgebracht haben. Diese Spielerinnen sind nie strategisch gefördert worden. Sie sind einfach an Orten aufgewachsen, wo die Jungs auf der Straße Fußball spielen.

Und manchmal durften die Mädchen auch mitmachen. Amel Majri zum Beispiel. Frankreichs Nummer zehn wuchs mit einer alleinerziehenden Mutter an den Rändern Lyons auf. Zu Beginn waren die Jungs in der Nachbarschaft skeptisch, aber als sie sahen, dass Amel und ihre Zwillingsschwester Rachida Talent hatten, durften sie mitspielen. Rachida beschreibt ihre Schwester als Spielerin, "die gern dribbelt, Gegner tunnelt und verlädt". Was auf der Straße eben so zählt.

Reuters/Stephane Mahe Amel Majri

Die meisten aus Frankreichs WM-Team hatten Familien, Trainer und Lehrer, die sie auf ihrem Weg unterstützten und dabei halfen, Geschlechterklischees abzubauen. Torhüterin Sarah Bouhaddi kickte von Kindesbeinen an mit ihren älteren Brüdern und Cousins in der provenzalischen Provinz. Ihre Familie habe sie immer "bedingungslos unterstützt", erzählte sie dem "Figaro". Mittelfeldspielerin Bussaglia ruft an jedem Spieltagmorgen ihre Eltern an.

Doch die Mutter von Eugénie Le Sommer hatte Bedenken. Sie hatte selbst eine schwere Zeit als einziges Mädchen in einem Jungsteam und wollte die sportliche Laufbahn ihrer Tochter in andere Bahnen lenken. Sie meldete Eugénie zunächst beim Judo an. Das Mädchen wurde bretonische Meisterin - mochte Fußball aber immer lieber.

Das große Geld des Männerfußballs findet erst seit einigen Jahren seinen Weg zu Frauen. Die beiden erfolgreichsten Klubs bei den Männern, Olympique Lyonnais und Paris Saint-Germain, haben Frauenteams auf die Beine gestellt, bei denen sich für bisherige Verhältnisse bei den Frauen gutes Geld verdienen lässt. Die bestbezahlten Nationalspielerinnen - Henry, die 360.000 Euro im Jahr bekommen soll, und Renard mit überlieferten 348.000 Euro Jahresgehalt - spielen beide für Lyon, das jüngst zum vierten Mal in Folge die Champions League gewann.

Die WM hat einen Boom ausgelöst

Anders als die meisten Teams bei dieser WM konnten sich die französischen Spielerinnen in ihren Karrieren voll auf den Sport konzentrieren. Sie sind Profis und arbeiten unter ähnlichen Bedingungen, wie man sie in den Profiklubs der Männer vorfindet.

Die kommenden Generationen der "Bleues" sollten es noch einmal leichter haben. Der französische Fußballverband hatte zu Beginn der Weltmeisterschaft 180.000 weibliche Mitglieder, doppelt so viele wie noch 2011. Das Turnier hat bisher schon dafür gesorgt, dass seit seinem Beginn die 200.000er-Marke überschritten wurde.

Der Plan des Verbands, für eine "féminisation du foot" zu sorgen, wozu eine Verdopplung der weiblichen Mitglieder bis 2024 gehören soll, scheint problemlos aufzugehen. Bei den Vereinen stehen junge Mädchen Schlange, keines von ihnen wird mehr allein mit feindseligen Jungs in einer Mannschaft spielen müssen.

Die Spielerinnen der französischen Nationalmannschaft, die 2035 zur WM antritt, werden nicht gegen ein System angekämpft haben. Sondern sie werden das Produkt eines Systems sein, dass sie von Beginn an gefördert hat.