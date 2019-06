Mit einem fulminanten Auftritt haben Frankreichs Fußballerinen die WM im eigenen Land eröffnet. Die Elf von Trainerin Corinne Diacre schlug im ausverkauften Pariser Prinzenparkstadion das deutlich unterlegene Team von Südkorea 4:0 (3:0).

Mittelstürmerin Eugenie le Sommer gelang nach neun Minuten bereits die 1:0-Führung. Abwehrspielerin Wendie Renard traf zwei Mal nach Eckstößen bereits zur sicheren 3:0-Pausenführung. Amandine Henry setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt.

Die Französinnen gehören nicht nur wegen der Gastgeberrolle zu den Mitfavoritinnen auf den Titel. Diesen Anspruch untermauerten sie zum WM-Auftakt vor 47.000 Zuschauern nachdrücklich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Fifa-Boss Gianni Infantino sahen auf der Tribüne ein hochüberlegenes Team der Bleus, das von Beginn an die Partie beherrschte.

Premiere für den Videobeweis

Bereits nach neun Minuten musste die koreanische Torfrau Kim Min-Jung den Ball aus dem Tor holen. Le Sommer, die bereits bei den vergangenen vier WM- und EM-Turnieren getroffen hatte, setzte ihre Serie fort. Die Französinnen machten anschließend weiter unvermindert Druck, die Koreanerinnen kamen kaum einmal gefährlich in die gegnerische Hälfte. Das 2:0 schien bereits nach 27 Minuten fällig, als Griedge Mbock Bathy artistisch ins Tor traf - dann griff jedoch der Videobeweis, Schiedsrichterin Claudia Umpierrez aus Uruguay widerrief den Treffer wegen einer ganz knappen Abseitsposition.

Die Gastgeberinnen ließen sich dadurch allerdings kaum aus dem Konzept bringen, Renard spielte zwei Mal ihre Lufthoheit gegen die Koreanerinnen aus, so war das Spiel zur Pause bereits entschieden.

In der zweiten Halbzeit ließen es die Französinnen ruhiger angehen, an ihrer Dominanz änderte sich wenig. Nach 63 Minuten durfte Frankreichs Torhüterin Sarah Bouhaddi ihren ersten Ball halten. Amandine Henry veredelte das Resultat fünf Minuten vor Abpfiff mit einem Distanzschuss ins lange Toreck zum Endstand.

Die beiden anderen Teams in der Gruppe Norwegen und Nigeria spielen am Samstag um 21 Uhr gegeneinander. Zuvor am Nachmittag greift das DFB-Team gegen China um 15 Uhr ins Turnier ein.